«Давайте подсчитаем, скольких игроков сломал отвратительный костолом Кайо? Галицкий, вам не стыдно?» Мурзагулов о травме Агаларова

Председатель совета директоров «Уфы» раскритиковал защитника по итогам матча 11-го тура (1:1).

В первом тайме форвард уфимцев получил травму в результате столкновений с Кайо и покинул поле на электромобиле.

«А давайте подсчитаем, скольких игроков сломал за свою «блестящую» карьеру отвратительный костолом Кайо? Этот человек, не очень умея играть в футбол, считаю, сознательно ломает своих коллег, молодых мальчишек, плюя на их карьеры, их жизни, их семьи... , вам не стыдно за такого питомца? Я искренне считаю, что подобным убийцам надежд нечего делать в современном футболе.

Гамид – человек, сделавший себя сам своим трудом, дисциплиной, целеустремленностью. А что, если сейчас это все закончилось?

Арбитр Сухой, а вам стыдно хотя бы немного за то, что вы «не заметили», как убивают лучшего бомбардира России? Господа новые руководители нашего футбола, а вы этого всего тоже не замечаете?» – сказал Мурзагулов.

Агаларов снова забил, оторвался в гонке бомбардиров – и тут же травма. Получил в бедро от Кайо