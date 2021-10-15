Люка Эрнандес явился в суд. Его ждет тюремное заключение, если апелляцию не удовлетворят

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес сегодня явился в суд по делу о нападении на свою жену в 2017 году.

На прошлой неделе суд Мадрида обязал 25-летнего игрока явиться в Испанию для тюремного заключения.

Француз должен был явиться в суд 19 октября, однако добровольно прибыл за день до назначенного срока. Теперь он должен до 28 октября выбрать исправительное учреждение, в котором будет отбывать наказание.

Его ждет заключение, если апелляцию его адвокатов не удовлетворят. Как отмечает As, учитывая ограниченные сроки, сложно представить, что апелляцию действительно удовлетворят, поэтому велика вероятность, что 28 октября он начнет отбывать наказание.

Эрнандес в феврале 2017 года (тогда он выступал за ) был арестован по подозрению в нападении на свою девушку Амелию де ла Оса Льоренте. И Люка, и Амелия были приговорены к общественным работам и оштрафованы.

Им также запретили встречаться или общаться в течение шести месяцев. Однако Эрнандес и Де ла Оса в июне 2017-го вместе отправились на Багамы (к тому моменту Амелия вышла замуж за футболиста), после чего были задержаны в Мадриде.

Эрнандес был обвинен в нарушении судебного запрета. Впоследствии прокурор потребовал приговорить футболиста к одному году тюремного заключения. Апелляция его адвокатов на решение была отклонена, поскольку он уклонился от выполнения общественных работ.

Предъявленное к Эрнандесу требование вызвано не первоначальными обвинениями в нападении на девушку, а неподчинением судебному решению.

Люка Эрнандес приговорен к 6 месяцам из-за медового месяца с женой. Француза ждут в Мадриде, чтобы он выбрал тюрьму