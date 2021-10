ЛГБТ-фанаты «Тоттенхэма» призвали освободить гея-саудовца, заключенного в тюрьму и получившего 800 ударов плетью, перед игрой с «Ньюкаслом»

Группа ЛГБТ-болельщиков «Тоттенхэма» Proud Lilywhites («Гордые лилейно-белые») провела акцию перед матчем с (3:2), недавно купленным саудовцами.

Фанаты призвали освободить Сухаила аль-Джамила, открытого гея из Саудовской Аравии, который был заключен в тюрьму в 2019 году за фото, где он обнажен по пояс. Сообщалось, что помимо срока 25-летнего мужчину наказали 800 ударами плетью.

«Давайте использовать футбол, чтобы рассказать о тяжелом положении наших саудовских братьев и сестер, ведь они – часть нашей игры», – говорится в твиттере Proud Lilywhites.

Коллег из поддержала группа ЛГБТ-болельщиков «Ливерпуля».

🏳️‍🌈As we’re about to trudge up many stairs to watch #Spurs we’re thinking about Suhail Al Jameel who was arrested for a shirtless pic (reported 800 lashings&prison)

🌈Let’s use ⚽️ to shine a light on the plight of our Saudi siblings now they are part of our game#FreeSuhail #COYS pic.twitter.com/K880mfKabA