Костин сделал дубль за 47 секунд в матче с «Аризоной» и был признан его 2-й звездой

Форвард сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (7:4) и был признан его второй звездой.

Во втором периоде россиянин отличился дважды с интервалом в 47 секунд. Это его первые голы в сезоне, а за карьеру в лиге – 2-й и 3-й.

В своей первой игре в сезоне Костин провел на льду 10 минут 58 секунд (полезность «-1»). Нанес 3 броска в створ, применил 3 силовых приема и сделал 1 перехват. Также получил малый штраф в начале третьего периода.

Отметим, что дубль Костина стал самым быстрым для игроков «Сент-Луиса», начиная с ноября 2001 года, когда Кит Ткачак уложился в 33 секунды.