Глейхенгауз попросил отстранить двух российских журналистов от общения с Хромых и Щербаковой на турнире в Будапеште (Sport24)

Журналистка Sport24 Анастасия Логинова рассказала о том, почему фигуристки и не общались с российской прессой на турнире Budapest Trophy.

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«После награждения Аня и Майя отправились давать интервью местному телевидению. Российские СМИ обе спортсменки проигнорировали, передав эту просьбу через организатора. Вчерашний отказ можно было оправдать нежеланием распыляться перед произвольной. Но сегодня соревнования закончились, что произошло?

Один из организаторов, извиняясь, сообщил прессе, что девочки не выйдут к российским медиа. То есть, никакой обратной связи люди, которые прилетели в другую страну ради этих двух спортсменок, не получат.

по поводу этой ситуации разошелся в собственных показаниях. Сначала он заявил, что ничего по этому поводу не знает. Мол, значит, фигуристки сами так решили, никакого разговора с ними не было. Но уже через пару минут его позиция поменялась. Оказалось, что его просьба заключалась в отстранении двух конкретных журналистов. Почему организатор тогда сказал о полном бане российских СМИ?

На самом деле, возмущает не столько сам отказ, сколько подача. Не очень понятно, зачем передавать такую важную информацию через человека, не владеющего русским языком. Хотя организаторов, которые до последнего пытались устроить нормальное общение, хочется только поблагодарить. И все же, если штаб Тутберидзе не устраивают конкретные издания, можно просто сказать об этом лично. А оказалось, что под раздачу попали все. Включая организатора, который уже и не знал, как можно исправить эту нелепую ситуацию.

На любой вопрос от прессы всегда можно отказаться отвечать. И сделать это без посредников, чтобы не подставлять других людей», – написала Логинова.

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