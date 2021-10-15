Ковальчук будет генменеджером сборной России на ОИ-2022. Кудашов, Федоров, Гончар и Набоков вошли в тренерский штаб

Теги ЦСКА ФХР Сборная России по хоккею Алексей Кудашов Алексей Жамнов Сергей Гончар Илья Ковальчук Сергей Федоров Евгений Набоков НХЛ КХЛ Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Динамо Хоккей

Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Федоров и Алексей Кудашов вошли в тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Нападающий Илья Ковальчук будет генеральным менеджером команды. Об этом сообщил главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

«Мой тренерский штаб будет таким же, если НХЛ не поедет. Но не знаю, что должно произойти, чтобы НХЛ не поехала.

В тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры-2022 вошли Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Федоров и Алексей Кудашов. Генеральным менеджером будет Илья Ковальчук», – сказал Жамнов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные