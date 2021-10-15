Ковальчук будет генменеджером сборной России на ОИ-2022. Кудашов, Федоров, Гончар и Набоков вошли в тренерский штаб

Сергей Гончар, Евгений Набоков, и Алексей Кудашов вошли в тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Нападающий Илья Ковальчук будет генеральным менеджером команды. Об этом сообщил главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

«Мой тренерский штаб будет таким же, если НХЛ не поедет. Но не знаю, что должно произойти, чтобы НХЛ не поехала.

В тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры-2022 вошли , , Сергей Федоров и Алексей Кудашов. Генеральным менеджером будет , – сказал Жамнов.