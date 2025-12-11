Депутат Свищев о Сафонове и Забарном: «То, что они вышли на поле вместе, символично и важно для спорта. Русский, украинец, китаец – все играют в одной команде ради результата»

Дмитрий Свищев: то, что Сафонов и Забарный сыграли вместе, важно для спорта.

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев высказался о том, что Матвей Сафонов и Илья Забарный вместе сыграли за «ПСЖ».

Футболисты приняли участие в матче против «Атлетика» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:0). Российский вратарь вышел в стартовом составе, украинский защитник появился на поле во втором тайме.

«Мы слышали, как Забарного подначивали земляки на тему его совместной игры с Сафоновым. Все это поставило в сложное положение руководство «ПСЖ », даже были разговоры, что Матвея продадут или отдадут в аренду. Поэтому то, что они вышли на поле вместе, символично и важно для спорта.

Тем самым было показано, что не надо делить спортсменов по национальному или какому-либо еще признаку. Какая разница – русский, украинец, китаец. Все играют в одной команде для достижения результата.

Матвей же молодец, второй матч подряд с сильным соперником провел на «ноль». Так держать! Это результат сплоченной работы всей команды, а Забарный – одно из ее звеньев», – сказал Свищев .