Депутат Свищев о Сафонове и Забарном: «То, что они вышли на поле вместе, символично и важно для спорта. Русский, украинец, китаец – все играют в одной команде ради результата»
Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев высказался о том, что Матвей Сафонов и Илья Забарный вместе сыграли за «ПСЖ».
Футболисты приняли участие в матче против «Атлетика» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:0). Российский вратарь вышел в стартовом составе, украинский защитник появился на поле во втором тайме.
«Мы слышали, как Забарного подначивали земляки на тему его совместной игры с Сафоновым. Все это поставило в сложное положение руководство «ПСЖ», даже были разговоры, что Матвея продадут или отдадут в аренду. Поэтому то, что они вышли на поле вместе, символично и важно для спорта.
Тем самым было показано, что не надо делить спортсменов по национальному или какому-либо еще признаку. Какая разница – русский, украинец, китаец. Все играют в одной команде для достижения результата.
Матвей же молодец, второй матч подряд с сильным соперником провел на «ноль». Так держать! Это результат сплоченной работы всей команды, а Забарный – одно из ее звеньев», – сказал Свищев.