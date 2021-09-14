Де Дзерби отдал бы «Золотой мяч» Бензема: «Он сильнейший центрфорвард мира уже несколько лет»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби перед матчем Лиги чемпионов с «Реалом» поддержал форварда мадридцев Карима Бензема в борьбе за «Золотой мяч».
– Вы бы отдали «Золотой мяч» Бензема?
– Однозначно. Для меня он сильнейший центрфорвард мира уже несколько лет.
– Сильнее Левандовского?
– Для меня да. С небольшим перевесом Бензема лучше. Я выбираю Карима.
– Как остановить его на поле?
– Я не знаю. В финале Лиги наций против Испании игра у Бензема не особо получалась, но он нашел возможность пробить с 25 метров, попал и перевернул матч.
Нужно больше держать мяч и меньше давать им владеть сопернику, особенно Бензема, однако ему хватит и парочки моментов, чтобы за секунду все перевернуть, – сказал Де Дзерби.