Геннадий Орлов: «Зенит» играет как сборная ветеранов – медленно и не торопясь. Это указывает на проблемы в тренировочном процессе»

Геннадий Орлов: «Зенит» играет как сборная ветеранов.

Комментатор Геннадий Орлов считает, что у «Зенита» возникли проблемы в тренировочном процессе.

«Я полагаю, что «Зенит» не уделяет должного внимания тренировкам. Проблема не в продолжительности занятий, а в их содержании и методике.

Это закрытая история, мы не знаем конспектов, поэтому трудно анализировать, что именно происходит. Но когда мы видим, что команда действует как сборная ветеранов, медленно и не торопясь, это указывает на проблемы в тренировочном процессе», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

По итогам осенней части сезона команда Сергея Семака занимает второе место в таблице Мир РПЛ , набрав 39 очков в 18 турах.