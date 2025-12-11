Геннадий Орлов: «Зенит» играет как сборная ветеранов – медленно и не торопясь. Это указывает на проблемы в тренировочном процессе»
Геннадий Орлов: «Зенит» играет как сборная ветеранов.
Комментатор Геннадий Орлов считает, что у «Зенита» возникли проблемы в тренировочном процессе.
«Я полагаю, что «Зенит» не уделяет должного внимания тренировкам. Проблема не в продолжительности занятий, а в их содержании и методике.
Это закрытая история, мы не знаем конспектов, поэтому трудно анализировать, что именно происходит. Но когда мы видим, что команда действует как сборная ветеранов, медленно и не торопясь, это указывает на проблемы в тренировочном процессе», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
По итогам осенней части сезона команда Сергея Семака занимает второе место в таблице Мир РПЛ, набрав 39 очков в 18 турах.
Что делать с Хаби Алонсо?25716 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости