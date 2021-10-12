Фигурный судья Веденин: «Попросил бы хор домохозяек, обуреваемых хейтом и завистью, сосредоточиться на изготовлении котлет на кухне и не лезть в мир фигурного катания»

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Судья международной категории Александр Веденин поделился мнением об оценках Камилы Валиевой на турнире Finlandia Trophy, где она установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ. 

— Я совсем не согласен с хейтом в интернете, что Камиле эти баллы поставили якобы ни за что. Во-первых, ее оценки за компоненты не особо высоки. Большинство компонентов у нее были не выше 9 баллов за каждый элемент, что для ее уровня в Эспоо было минимально возможным. Это точно ниже того, что Камила заслуживала и, кстати, ниже, чем у Лизы Туктамышевой, которая выдала свой лучший прокат.

Кто-то критиковал Валиеву, что она не улыбается и катается с сосредоточенным лицом. Но она ведь и катает не поп-музыку. Чтобы выкатать такую программу, надо сосредоточиться. В ее выразительных средствах участвует все тело — каждая часть тела и каждый пальчик. Каждый выезд фигуристки из любого элемента отражает музыку. И все это происходит на невероятной скорости, с бешеной энергетикой.

Многие судьи придерживали Камиле баллы за компоненты под впечатлением рассказов о юности русских звезд, которые «недостаточно женственны». Она как раз очень женственна и обладает невероятной энергетикой! Это главное преимущество, которым сегодня владеют Камила и Аня Щербакова. Такое впечатление, что в эти нежные, хрупкие тела вмонтирован ядерный реактор. И когда спортсмен показывает такую энергетику, она не может не влиять на судей и зрителей.

Еще одно очень важное замечание по хореографии. Для меня и многих специалистов хореография — это органичное сочетание движений тела и рук с движением конька. Первое требование — выразительность движений конька. Музыка должна быть выражена коньком и усилена движениями тела и рук и даже глаз. Конек Камилы выражает музыку, а невероятно гибкие стан и руки подчеркивают эту музыкальность.

— Как прокомментируете критику оценок Камилы на минувшем турнире? Например, слова американского журналиста Филиппа Херша с намеком на бонусы за страну.

— Позволю себе упрекнуть мистера Херша в лукавстве. Весь мир фигурного катания знает его как одного из самых опытных и профессиональных спортивных журналистов. В свое время он много сделал для пропаганды образа Мишель Кван, когда та еще не была звездой. Херш был одним из первых, кто увидел и раскрыл талант этой невероятно одаренной юной фигуристки.

И сейчас я не верю, что он не увидел такого же уровня энергии у Камилы. Если ее энергетика сметала со своих мест спокойных, хладнокровных финнов, то уж такой эксперт, как Херш, мог что-то не заметить лишь потому, что очень не хотел этого. Да и если бы русской Валиевой поставили меньше баллов, то в Финляндии они бы достались другой русской — Туктамышевой или Косторной. Других вариантов просто нет! Это и вызывает такую желчную реакцию у мистера злопыхателя.

Идет подготовка к Олимпийским играм, где, скорее всего, выиграют русские девочки. И это уже сейчас многим не нравится. Политика в спорте — как часть спортивной или около-спортивной борьбы. Это всегда было, есть и будет. 

Но я бы попросил наш хор домохозяек, обуреваемых хейтом и завистью, не принимать участия в данной борьбе! Хочется пожелать вам сосредоточиться на изготовлении котлет на кухне и не лезть в мир фигурного катания. Ведь 15-17-летние девочки, которых вы хейтите за «завышенные оценки», читают ваш бред, и он на них не может не влиять, – сказал Веденин. 

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