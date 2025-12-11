Агент Сафонов об РПЛ: «Игроки выглядели сильнее, чем судьи. Команды, которые специально оставили, не показывают хорошую игру. Представим, если бы еще засунули «Торпедо»

Алексей Сафонов: игроки РПЛ в своей работе выглядели сильнее, чем судьи.

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил первую часть сезона в чемпионате России.

– Стабильный чемпионат хорошего уровня. Расстроило то, что футболисты в своей работе выглядели сильнее, чем судьи. Это не очень хорошо. Если смотреть на команды, которые специально оставили в РПЛ, то, наверное, футбольный бог есть, поэтому они и не показывают хорошую игру. Представляю, что бы было, если бы сюда еще засунули «Торпедо », которое в Первой лиге борется за выживание.

Я не ожидал, что Осинькин полезет в «Сочи » со своими ребятами из «Чертаново ». Да, они были хороши, но время идет. Сейчас «Сочи» – это набор футболистов, там нет команды из игроков. Солдатенков меня удивил: как этот защитник мог играть в сборной? Наверное, кто-то его лоббировал. В Европе или особенно у аргентинцев такое практикуется, когда футболиста на две-три игры приглашают в сборную, его цена растет в два-три раза, после чего его продают. Вот и возникают вопросы по селекции нашей сборной.

Понравился «Краснодар», ниже своего уровня не падает. Стабильная команда, у ребят глаза горят, они заряжены, поэтому производят приятное впечатление. «Зенит» похож на утомленных пенсионеров, но там хороший подбор игроков, поэтому команда ниже своего уровня не опускается. Нравится работа Челестини. По подбору футболистов ЦСКА должен бороться за пятое-шестое места, но они конкурируют за медали – это уже говорит об уровне тренера.

Нравится, как работает Миша Галактионов. Кто-то постоянно ходил за его спиной с косой, но он дает результат. «Локомотив» напоминает тот «Зенит» с «ребятами с нашего двора», когда в команде играют практически одни русские – это многим приятно, поэтому армия болельщиков «Локо» растет. Галактионов – грамотный и подкованный тренер, который постоянно развивается. Видно, как он переживает, анализирует и двигается вперед. Мне он импонирует как тренер и человек.

– Эдуард Сперцян сказал, что «Краснодар» в этом сезоне намного сильнее, чем в прошлом. У вас есть такое ощущение?

– Есть, да. Отстоять титул сложнее, чем завоевать. По «Краснодару» видно, что там команда – как семья. В последней игре с ЦСКА посмотрите, как они ведут себя в раздевалке и на поле: заряжены, за каждый мяч бьются. Очевидно, что это коллектив, они живут игрой.

– «Краснодар» – главный фаворит сезона?

– Да. Я бы поставил на первое место «Краснодар», на второе – «Зенит», на третье – ЦСКА, – сказал Сафонов.

После 18 туров Мир РПЛ первое место занимает «Краснодар», набравший 40 очков. На второй строчке расположился «Зенит» (39). На третьей позиции – «Локомотив» (37), на четвертой – ЦСКА (36).