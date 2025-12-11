  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Сафонов об РПЛ: «Игроки выглядели сильнее, чем судьи. Команды, которые специально оставили, не показывают хорошую игру. Представим, если бы еще засунули «Торпедо»
2

Агент Сафонов об РПЛ: «Игроки выглядели сильнее, чем судьи. Команды, которые специально оставили, не показывают хорошую игру. Представим, если бы еще засунули «Торпедо»

Алексей Сафонов: игроки РПЛ в своей работе выглядели сильнее, чем судьи.

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил первую часть сезона в чемпионате России.

– Стабильный чемпионат хорошего уровня. Расстроило то, что футболисты в своей работе выглядели сильнее, чем судьи. Это не очень хорошо. Если смотреть на команды, которые специально оставили в РПЛ, то, наверное, футбольный бог есть, поэтому они и не показывают хорошую игру. Представляю, что бы было, если бы сюда еще засунули «Торпедо», которое в Первой лиге борется за выживание.

Я не ожидал, что Осинькин полезет в «Сочи» со своими ребятами из «Чертаново». Да, они были хороши, но время идет. Сейчас «Сочи» – это набор футболистов, там нет команды из игроков. Солдатенков меня удивил: как этот защитник мог играть в сборной? Наверное, кто-то его лоббировал. В Европе или особенно у аргентинцев такое практикуется, когда футболиста на две-три игры приглашают в сборную, его цена растет в два-три раза, после чего его продают. Вот и возникают вопросы по селекции нашей сборной.

Понравился «Краснодар», ниже своего уровня не падает. Стабильная команда, у ребят глаза горят, они заряжены, поэтому производят приятное впечатление. «Зенит» похож на утомленных пенсионеров, но там хороший подбор игроков, поэтому команда ниже своего уровня не опускается. Нравится работа Челестини. По подбору футболистов ЦСКА должен бороться за пятое-шестое места, но они конкурируют за медали – это уже говорит об уровне тренера.

Нравится, как работает Миша Галактионов. Кто-то постоянно ходил за его спиной с косой, но он дает результат. «Локомотив» напоминает тот «Зенит» с «ребятами с нашего двора», когда в команде играют практически одни русские – это многим приятно, поэтому армия болельщиков «Локо» растет. Галактионов – грамотный и подкованный тренер, который постоянно развивается. Видно, как он переживает, анализирует и двигается вперед. Мне он импонирует как тренер и человек.

– Эдуард Сперцян сказал, что «Краснодар» в этом сезоне намного сильнее, чем в прошлом. У вас есть такое ощущение?

– Есть, да. Отстоять титул сложнее, чем завоевать. По «Краснодару» видно, что там команда – как семья. В последней игре с ЦСКА посмотрите, как они ведут себя в раздевалке и на поле: заряжены, за каждый мяч бьются. Очевидно, что это коллектив, они живут игрой.

– «Краснодар» – главный фаворит сезона?

– Да. Я бы поставил на первое место «Краснодар», на второе – «Зенит», на третье – ЦСКА, – сказал Сафонов.

После 18 туров Мир РПЛ первое место занимает «Краснодар», набравший 40 очков. На второй строчке расположился «Зенит» (39). На третьей позиции – «Локомотив» (37), на четвертой – ЦСКА (36).

Что делать с Хаби Алонсо?25993 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoАлександр Солдатенков
Алексей Сафонов
logoМихаил Галактионов
logoЛокомотив
logoТорпедо
logoИгорь Осинькин
logoПервая лига
logoКраснодар
logoСочи
logoЭдуард Сперцян
logoЦСКА
logoЧертаново
logoФабио Челестини
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пономарев о судействе в матче «Краснодар» – ЦСКА: «Левников – гаденыш, испортил игру. Он пришел, чтобы наказать кого-то из армейцев. Была предвзятость»
10 декабря, 17:21
Дегтярев о словах Путина про судей: «Президент остро чувствует настроение людей и запросы общества. Очень много писем по судейству»
10 декабря, 12:04
Титов о дерби «Спартака» и «Динамо»: «Голы Тюкавина и Маричаля засчитали бы в наше время, если рассуждать по-игроцки. Я не знаю, как чертят офсайдные линии – по пяткам или еще как-то»
8 декабря, 20:41
Масалитин о судействе в матче «Краснодар» – ЦСКА: «Левников при прочих равных все трактовал в пользу хозяев. Ты суди то, что есть. Зачем что-то выдумывать?»
8 декабря, 18:30
Газизов о работе Сухого на матче с «Пари НН»: «Безобразное судейство. ВАР пытался переубедить насчет удаления, но он был непреклонен. Пишем в ЭСК, но потом дают такие же пенальти»
8 декабря, 17:54
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
50 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Нидерландов. «Аякс» против «Фейеноорда»
4 минуты назад
Футболистка Келли об оценке внешности: «Неуверенным в себе молодым девушкам это неприятно. Но это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы»
15 минут назад
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
40 минут назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
сегодня, 04:57
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:42
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34