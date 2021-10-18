Овечкин – 2-я звезда первой недели НХЛ. У него 5 (3+2) очков за 2 игры

объявила фамилии трех звезд первой недели регулярного чемпионата.

Первое место досталось нападающему Анже Копитару, набравшему 7 (4+3) очков за два матча – против «Вегаса» (6:2) и «Миннесоты» (2:3). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Второй звездой недели стал нападающий «Вашингтона» . У россиянина суммарно 5 (3+2) очков в матчах с «Рейнджерс» (5:1) и (1:2 ОТ). Его показатели можно изучить тут.

Третью позицию занял форвард «Тампы» Стивен Стэмкос, у которого 7 (3+4) очков в трех встречах – против «Питтсбурга» (2:6), «Детройта» (7:6 ОТ) и (2:1 ОТ). Детальнее посмотреть его статистику можно здесь.