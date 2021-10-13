Кучерова могут прооперировать из-за травмы, полученной в матче с «Вашингтоном»

Травма форварда , вероятно, окажется серьезной.

Россиянин в матче с «Вашингтоном» столкнулся в чужой зоне с нападающим «Кэпиталс» Гарнетом Хэтэуем и с трудом добрался до скамейки своей команды, держа руку у нижней части живота, а затем ушел в раздевалку и больше не выходил на лед.

По первоначальным оценкам, 28-летнему хоккеисту может потребоваться операция, сообщает инсайдер Эрик Эрлендссон.

Ожидается, что из-за повреждения и хирургического вмешательства Кучерову потребуется некоторое время для восстановления.

В прошлом году нападающий пропустил весь регулярный сезон вследствие операции на бедре.

Кучеров получил травму на ровном месте. После легкого контакта с соперником схватился за пах и больше не выходил на лед