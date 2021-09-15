Увольнение Кумана обойдется «Барсе» в 13-14 млн евро. И клуб заплатит тренеру 6 млн, если не продлит с ним контракт

Стало известно, в какую сумму может обойтись «Барселоне» увольнение с поста главного тренера.

Как сообщает As со ссылкой на Esport3, если контракт с 58-летним тренером не будет продлен на сезон-2022/23, он получит 6 миллионов евро. Это та сумма, которую Куман заплатил за расторжение контракта и уход с поста главного тренера сборной.

Такие условия были прописаны в двухлетнем соглашении между Роналдом и бывшим президентом каталонцев .

А компенсация за увольнение Кумана обойдется «Барсе» в 13-14 миллионов евро вне зависимости от того, когда это случится – в ближайшее время или после продления контракта.

Ранее сообщалось, что ищет замену Куману. Роналд работает с каталонцами с 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, заняла 3-е место в Ла Лиге и вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.