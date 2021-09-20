Витория о 0:1 с ЦСКА: «Результат несправедлив. «Спартак» все делал правильно»

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги матча с ЦСКА (0:1) в 8-м туре РПЛ.

«Результат дерби несправедлив. Мы проиграли и потеряли три очка, но были лучше во всех аспектах матча. Но когда мы не используем моменты в таком матче, выиграть сложно. Это была такая игра.

Мы делали все правильно, был шикарный момент, но это футбол. Жаловаться мы не можем, но три очка мы упустили. Это несправедливый результат, «Спартак» был лучше», – сказал португалец.

«Спартак» идет 9-м в РПЛ и на 10 очков отстает от лидирующего «Зенита»

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