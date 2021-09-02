Долги «Салавата» составляют около 900 млн рублей (Taipov-Hockey)

должен вернуть АО «Региональный фонд» около 900 миллионов рублей.

Уфимский клуб несколько раз брал кредиты у фонда, так как не получал финансирования. В залог предоставлялось имущество, включая спортивные сооружения.

Спонсор «Салавата» «Фонд социальных целевых программ» в последнее время не получал необходимое для финансирования хоккейной команды количество средств.

Ожидается, что в начале октября финансирование должно возобновиться, однако вероятность, что оно не будет полноценным, остается. Клуб может получить всего 1,5 миллиарда рублей вместо 2,5 млрд.

«Салават» стартовал в сезоне в с семи побед подряд, обновив клубный рекорд.