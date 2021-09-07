Испанский суд обязал УЕФА отменить санкции против клубов-основателей Суперлиги в течение 5 дней

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Испанский суд обязал УЕФА отменить все санкции в отношении клубов, основавших Суперлигу Европы, сообщает Marca.

Решение председателя Экономического суда Мадрида №17 Мануэля Руиса де Лары должно быть исполнено в течение пяти дней.

УЕФА должен опубликовать заявление о принятых мерах на официальном сайте. Если организация не предпримет необходимые шаги, президент Александер Чеферин может быть привлечен к ответственности.

Судья занимает позицию, согласно которой «действия УЕФА не соответствуют законам» и «ставят под угрозу принцип свободной конкуренции».

При этом отмечается, что в октябре Мануэль Руис де Лара покинет свою должность.

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