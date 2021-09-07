Испанский суд обязал УЕФА отменить санкции против клубов-основателей Суперлиги в течение 5 дней

Испанский суд обязал УЕФА отменить все санкции в отношении клубов, основавших , сообщает Marca.

Решение председателя Экономического суда Мадрида №17 Мануэля Руиса де Лары должно быть исполнено в течение пяти дней.

должен опубликовать заявление о принятых мерах на официальном сайте. Если организация не предпримет необходимые шаги, президент может быть привлечен к ответственности.

Судья занимает позицию, согласно которой «действия УЕФА не соответствуют законам» и «ставят под угрозу принцип свободной конкуренции».

При этом отмечается, что в октябре Мануэль Руис де Лара покинет свою должность.