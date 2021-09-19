У «Спартака» 7 поражений, ничья и 3 победы в 11 матчах при Витории

«Спартак» проиграл ЦСКА в матче 8-го тура (0:1).

Это был одиннадцатый матч красно-белых под руководством .

За это время выиграл 3 матча – у «Химок» (3:1), «Урала» (1:0) и «Крыльев Советов» (1:0).

Еще 7 матчей завершились поражениями: кроме , московский клуб обыграла «Легия» в группе Лиги Европы и 2 раза «Бенфика» в отборе Лиги чемпионов. Также по одному поражению у «Спартака» от «Рубина», «Нижнего Новгорода» и «Сочи». Один матч команда сыграла вничью – с тульским «Арсеналом» (1:1).