Ротен о замене Месси: «Серьезная ошибка Почеттино. Он всегда оставлял Неймара и Мбаппе на поле, даже когда они играли плохо»

Бывший игрок Жером Ротен высказался о замене Лионеля Месси в матче 6-го тура Лиги 1 против «Лиона» (2:1).

«Все только об этом и говорят. Больше, чем о голе , о спорном пенальти Неймара и об игре .

Произошло полное недопонимание. Мы видели это, Лионель Месси хотел остаться на поле. Почеттино принял решение умом и сердцем. Я нахожу это совершенно неуместным для Почеттино, потому что он никогда не поступал так с другими звездами команды.

С тех пор, как он пришел, он всегда оставлял на поле Неймара или Мбаппе, даже когда они играли плохо. Он всегда их защищал. По статусу и ауре Месси намного превосходит и Мбаппе. Мы говорим о , лучшем футболисте планеты, возможно, всех поколений вместе взятых.

Когда он есть в вашей команде, вы должны принимать его как лучшего игрока в мире. Со всем, что он из себя представляет. У него особый статус. Вы должны избегать недопонимания с вашим лучшим игроком, особенно когда он впервые вышел в старте на «Парк де Пренс».

Это серьезная ошибка Почеттино, он должен был оставить его на поле. Я не понимаю, что он сделал. Хотел пометить свою территорию? Надеюсь, это не так, иначе он просто безумец. Ты обостряешь отношения со своим лучшим игроком. События такого рода не пройдут незаметно и создадут ужасный имидж. Почеттино провалился», – считает Ротен.

Месси бледно начал в «ПСЖ»: 0 голов и 0 ассистов за 3 матча. Похоже, замена в игре с «Лионом» его обидела