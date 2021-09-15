Широков о BLM: «Мы никого не угнетали, работорговцами не были, с чего должны встать на колено? Или белые не важны?»

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Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о том, что российские игроки не преклоняют колено перед матчами еврокубков в знак поддержки акции Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»).

«С чего наши футболисты должны встать на колено? Мы никого не угнетали, работорговцами не были. Если кто-то считает, что надо стать на колено, пусть встают.

Смотрю сюжеты – люди встали на колено, к ним сзади подошли и ударили по голове. Почему же бившие не встают потом на колено? Или только в одну сторону так можно? Или белые не важны?» – сказал Широков.

Крицюк, Кузяев, Сутормин, Чистяков и Ракицкий не встали на колено перед матчем, другие легионеры «Зенита» и игроки «Челси» сделали это

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