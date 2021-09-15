Валерий Карпин: «Путин сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не согласен с президентом РФ Владимиром Путиным в вопросе лимита на легионеров.

– Вы постоянно высказываетесь против лимита. Как вы думаете, с учетом того, что сказал Владимир Путин, реально ли, что сейчас лимит отменят?

– Реально или не реально – не ко мне вопрос. Опять же Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет.

У меня есть мое мнение, которое я высказываю, а изменят или нет – зависит уже точно не от меня, – сказал Карпин.

«Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут». Путин – против отмены лимита на легионеров

Пугают, что отмена лимита убьет академии. Но это вообще не так