Роналду потерял 288 000 евро из-за мошенничества трэвел-агента с кредитками игрока

Нападающий стал жертвой мошенницы и потерял около 300 тысяч евро.

Португальца более трех лет обманывала сотрудница туристической компании, которой Криштиану доверил свои кредитные карты и коды к ним, утверждает Jornal de Notícias.

С февраля 2007 года по июль 2010-го, во время выступлений Роналду за «МЮ» и «Реал», от его имени трэвел-агентом были забронированы более 200 поездок, которых футболист на самом деле не совершал.

Общий ущерб – 288 000 евро. Сообщается, что Роналду не знал о потере денег.

Роналду не был единственным пострадавшим в этом деле. Также были обмануты и его агентства Gestifute и Polaris, , – на общую сумма 350 000 евро.

Мошенница уже была приговорена судом Порту к четырем с половиной годам лишения свободы условно в 2017 году. Она должна компенсировать ущерб своему бывшему работодателю ежемесячными выплатами.