Сетьен может получить от «Барсы» 14 млн евро через суд за увольнение в одностороннем порядке

Бывший главный тренер «Барселоны» намерен в суде добиться от каталонцев выплаты неустойки.

62-летний испанец подал в суд на клуб, так как его уволили без выплаты компенсации в одностороннем порядке с аргументом – «отсутствие авторитета».

Тогда это было сделано «Барселоной», чтобы поскорее расторгнуть отношения, сэкономить время и не платить компенсацию тренеру.

Увольнение Сетьена может обойтись «Барсе» в 14 миллионов евро – то есть тренер получит всю сумму за прошлый сезон и нынешний, который по условиям контракта не был ему гарантирован, предусматривалась лишь такая опция.

Напомним, 13 января 2020 года «Барса» назначила Сетьена, а 17 августа уволила после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в Лиге чемпионов.