Слуцкий об удалении: «Судья Иванов профнепригоден. Он преднамеренно искал моменты»

Главный тренер прокомментировал свое удаление в матче 8-го тура против (1:3).

Игру обслуживала бригада арбитров под руководством .

«Судья Иванов профнепригоден, и я не считаю случайностью то, что у меня с 2006 года было одно удаление, когда я работал в «Москве».

После этого почти 600 матчей в карьере на высшем уровне меня никто не удалял, даже в «Витессе», когда это было после игры и не было красной карточки.

Два раза у меня удаление из трех за всю карьеру за 15 лет, и оба раза это делает Иванов. Я не считаю это случайностью. Он преднамеренно искал моменты», – заявил Слуцкий.