Людмила Бодниева – новый тренер женской сборной России по гандболу. Впервые национальной командой будет руководить женщина

Новым главный тренером женской сборной России по гандболу стала двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева.

Об этом сообщил глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишикарев.

«Нашим приоритетом было назначение перспективного российского специалиста, хорошо знающего европейский гандбол и тенденции развития вида спорта. Людмила Валериевна отвечает этим требованиям.

Она долго выступала в Европе, имеет интересный и успешный тренерский опыт. В Токио Бодниева входила в штаб сборной и внесла заметный вклад в наше олимпийское серебро.

Кроме того, в этом году она присоединилась к штабу женского ЦСКА, который по итогам сезона стал чемпионом страны.

И я особо хочу отметить, что впервые в истории российского гандбола руководить национальной сборной будет женщина», – сказал Шишкарев.

Бодниева сменила на посту главного тренера Алексея Алексеева – контракт с ним истек 31 августа.

Первый матч под руководством Бодниевой россиянки проведут 6 октября. Это будет стартовая встреча отборочного турнира чемпионата Европы-2022 против команды Швейцарии.