Антон Шипулин победил на выборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу

Чемпион мира по биатлону победил на выборах в Государственную думу РФ по Серовскому одномандатному округу Свердловской области.

После обработки 100% протоколов Шипулин, который идет в Думу от «Единой России», набрал 40,63% голосов.

Второе место занял представитель КПРФ Габбас Даутов (20,28%), третье – кандидат от «Справедливой России» Алексей Коровкин (12,24%).

Шипулин завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года и стал депутатом Госдумы в сентябре 2019-го в результате довыборов.

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