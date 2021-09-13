Португалец Витор Перейра возглавит департамент судейства РФС (Eurostavka)

Теги премьер-лига Россия УЕФА ФИФА РФС судьи Олимп-ФНЛ Олимп-II дивизион ФНЛ Никола Риццоли Бьорн Куйперс Виктор Кашшаи Витор Мелу Перейра Футбол

Витор Мелу Перейра станет новым руководителем департамента судейства РФС.

64-летний португалец сменит на этом посту Виктора Кашшаи, который ушел 13 сентября.

В РФС отказались от идеи приглашения Николы Риццоли и Бьорна Куйперса, недавно завершивших карьеру, из-за отсутствия у них необходимого опыта преподавания судейской теории и развития этих навыков на практике, в отличие от Перейры, который многие годы занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.

После Кашшаи в РФС решили сделать ставку на опыт, сообщает Eurostavka.

Витор Мелу Перейра – экс-арбитр ФИФА и УЕФА, работал на ЧМ-1998 и ЧМ-2002, а также на финальных матчах еврокубков в 2000-е. В 2011 году Перейра стал лауреатом специальной премии ФИФА, в ходе карьеры он заведовал судейством в Греции и Чехии.

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