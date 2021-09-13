Португалец Витор Перейра возглавит департамент судейства РФС (Eurostavka)

Витор Мелу Перейра станет новым руководителем департамента судейства .

64-летний португалец сменит на этом посту , который ушел 13 сентября.

В РФС отказались от идеи приглашения и Бьорна Куйперса, недавно завершивших карьеру, из-за отсутствия у них необходимого опыта преподавания судейской теории и развития этих навыков на практике, в отличие от Перейры, который многие годы занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.

После Кашшаи в РФС решили сделать ставку на опыт, сообщает Eurostavka.

Витор Мелу Перейра – экс-арбитр и , работал на ЧМ-1998 и ЧМ-2002, а также на финальных матчах еврокубков в 2000-е. В 2011 году Перейра стал лауреатом специальной премии ФИФА, в ходе карьеры он заведовал судейством в Греции и Чехии.

Полтора года Кашшаи в России: претензии «Спартака», семинары для комментаторов, появление судейского кодекса