Дзюба, Глушаков, Агаларов и Зиньковский – в расширенном составе сборной России на матчи со Словакией и Словенией

Объявлен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев ( ), Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав Крицюк («Зенит»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко ( ), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов ( ), Федор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), ( ), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), («Химки»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Артем Дзюба («Зенит»), («Уфа»).

Сборной России предстоит сыграть с командами Словакии (дома, 8 октября) и Словении (в гостях, 11 октября).