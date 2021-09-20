Заболотный удален на 91-й минуте игры со «Спартаком» за две желтые карточки

обыграл (1:0) в 8-м туре .

Нападающий , на 81-й минуте забивший единственный гол, не смог доиграть матч до конца. Он был удален главным арбитром на 1-й добавленной ко второму тайму минуте за две желтые карточки.

Первое предупреждение Заболотный получил на 43-й минуте за фол на нападающем , второе и красную карточку – за то, что в центре поля сбил с ног хавбека .

Со статистикой выступлений Заболотного можно ознакомиться здесь.