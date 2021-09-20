ЦСКА обыграл «Спартак» (1:0) благодаря голу Заболотного на 81-й. На 91-й форварда удалили

В 8-м туре РПЛ в московском дерби обыграл (1:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нападающий армейцев Антон Заболотный забил победный мяч на 81-й минуте. На 91-й минуте он был удален с поля.

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