ЦСКА обыграл «Спартак» (1:0) благодаря голу Заболотного на 81-й. На 91-й форварда удалили

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Sports.ru Антон Заболотный Футбол

В 8-м туре РПЛ в московском дерби ЦСКА обыграл «Спартак» (1:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нападающий армейцев Антон Заболотный забил победный мяч на 81-й минуте. На 91-й минуте он был удален с поля.

ЦСКА – Спартак 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
20 сентября, 19.30, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 81 Заболотный.
ЦСКААкинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Бийол (Бистрович, 51), Обляков, Дзагоев (Бохинен, 65), Зайнутдинов (Ахметов, 65), Заболотный, Чалов (Яковлев, 84), Эджуке (Кучаев, 84).
СпартакМаксименко, Джикия (Рассказов, 87), Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Литвинов (Игнатов, 87), Умяров, Промес, Понсе, Ларссон (Бакаев, 71).
Предупреждения:
Заболотный (43), Умяров (53), Бохинен (71), Обляков (75).
Удаление:
Заболотный (90).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные