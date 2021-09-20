ЦСКА обыграл «Спартак» (1:0) благодаря голу Заболотного на 81-й. На 91-й форварда удалили

В 8-м туре РПЛ в московском дерби ЦСКА обыграл «Спартак» (1:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нападающий армейцев Антон Заболотный забил победный мяч на 81-й минуте. На 91-й минуте он был удален с поля.
- Дата проведения
- 20 сентября, 19.30, «ВЭБ Арена»
- Гол:
- 1:0 – 81 Заболотный.
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ЦСКА –
Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Бийол (Бистрович, 51), Обляков, Дзагоев (Бохинен, 65), Зайнутдинов (Ахметов, 65), Заболотный, Чалов (Яковлев, 84), Эджуке (Кучаев, 84).
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Спартак –
Максименко, Джикия (Рассказов, 87), Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Литвинов (Игнатов, 87), Умяров, Промес, Понсе, Ларссон (Бакаев, 71).
- Предупреждения:
- Заболотный (43), Умяров (53), Бохинен (71), Обляков (75).
- Удаление:
- Заболотный (90).