Почеттино заменил Месси из-за ушиба колена. Лео хромал наутро и не тренировался

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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не смог доиграть матч 6-го тура Лиги 1 с «Лионом» (2:1).

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, главный тренер Маурисио Почеттино заменил нападающего на 76-й минуте из-за того, что тот ранее получил ушиб левого колена. Решение было принято из-за плотного графика игр.

Отмечается, что на утреннюю тренировку после матча Месси прибыл прихрамывая. Целый день он провел в комнате для восстановления и с командой не работал.

В ближайшем матче парижский клуб встретится с «Метцем» – это случится 22 сентября.

Месси бледно начал в «ПСЖ»: 0 голов и 0 ассистов за 3 матча. Похоже, замена в игре с «Лионом» его обидела

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