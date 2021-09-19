Почеттино заменил Месси из-за ушиба колена. Лео хромал наутро и не тренировался

Форвард «ПСЖ» не смог доиграть матч 6-го тура Лиги 1 с «Лионом» (2:1).

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, главный тренер заменил нападающего на 76-й минуте из-за того, что тот ранее получил ушиб левого колена. Решение было принято из-за плотного графика игр.

Отмечается, что на утреннюю тренировку после матча Месси прибыл прихрамывая. Целый день он провел в комнате для восстановления и с командой не работал.

В ближайшем матче парижский клуб встретится с «Метцем» – это случится 22 сентября.

Месси бледно начал в «ПСЖ»: 0 голов и 0 ассистов за 3 матча. Похоже, замена в игре с «Лионом» его обидела