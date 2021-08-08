О Джей Мэйо перешел в УНИКС. Контракт – на один год

Бывший игрок НБА О Джей Мэйо (33 года, 196 см) продолжит карьеру в УНИКСе.

Казанский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с опытным американским защитником.

Мэйо был выбран «Мемфисом» под 3-м номером драфта НБА-2008 и вошел тогда в символическую сборную лучших новичков сезона. О Джей провел в НБА 547 матчей, выступая за «Мемфис», «Даллас» и «Милуоки». Его статистика за карьеру – 13,8 очка, 3,1 подбора, 2,9 передачи и 1 перехват в среднем за матч, при реализации с игры 42,9% и трехочковых 37,3%.

В 2016 году Мэйо был дисквалифицирован на два года за нарушение антинаркотической программы НБА и с тех пор не играл в лиге. В прошлые сезоны защитник выступал в чемпионатах Пуэрто-Рико, Тайваня и Китая.

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