Гризманн вернулся в «Атлетико», Влашич и Крал в «Вест Хэме», Камавинга в «Реале», Хачанов вылетел с US Open, слухи о Черчесове в «Спартаке», клубы РПЛ за смягчение лимита и другие новости

1. В топ-5 футбольных лиг Европы закрылось трансферное окно. На флажке самым интересным стал треугольник Сауль – Гризманн – Люк де Йонг. Писали, что сделки не успели оформить до конца дедлайна, однако выяснилось, что документы подали вовремя. В результате Сауль отправился в «Челси» (аренда), Гризманн вернулся в «Атлетико» (аренда с обязательством выкупа), а сделка по де Йонгу также была закрыта, хотя «Барселона» пока не объявила о переходе.

«Барса» не ограничилась расставанием с Гризманном: каталонцы продали Мориба «Лейпцигу» за 16+6 млн евро и Эмерсона «Тоттенхэму» за 25 млн.

2. «Реал» подписал полузащитника Эдуардо Камавинга из «Ренна». Контракт – до 2027 года.

3. ЦСКА объявил о переходе Николы Влашича в «Вест Хэм». Кроме того, «молотки» арендовали у «Спартака» Алекса Крала.

4. Нападающий Криштиану Роналду официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». 36-летний португалец подписал с «МЮ» контракт на два года с опцией продления еще на сезон.

5. Какие еще интересные трансферы были в последний день? «Ювентус» арендовал Мойзе Кина на 2 года, «МЮ» продал Дэниэла Джеймса в «Лидс», а «Арсенал» приобрел японского защитника Томиясу из «Болоньи» и отдал Бельерина в аренду «Бетису». О других сделках можно почитать в ленте трансферного тега.

6. Появилась информация, что Станислав Черчесов провел со «Спартаком» предварительные переговоры и просит 2 млн евро в год на весь штаб. Клуб охарактеризовал это сообщение «фейк ньюс». Леонид Федун заявил, что не распространяет слухи, а генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб поддерживает главного тренера Руя Виторию и не ведет переговоров ни с Фонсекой, ни с Черчесовым.

7. РПЛ выпустила заявление по итогам общего собрания клубов. Лига выступила за смягчение лимита на легионеров и поддержала идею о комплексной реформе чемпионата.

8. US Open. Во второй день Аслан Карацев обыграл Хауме Муньяра, а Карен Хачанов уступил Ллойду Харрису.

Вера Звонарева проиграла первой ракетке мира Эшли Барти, Вероника Кудерметова уступила Соране Кырсте, а Анастасия Павлюченкова победила Элисон Риск.

9. «Зенит» намерен продлить контракт с нападающим Артемом Дзюбой. Игрок и Семак тоже этого хотят.

10. Пилоты «Формулы-1» Валттери Боттас и Ник де Врис договорились с «Альфа Ромео», а Александр Албон перейдет в «Уильямс».

11. Разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс сообщил «Сиксерс», что хочет покинуть клуб. Он не намерен начинать тренировочный лагерь с командой.

12. «Матч ТВ» сделал улучшенное предложение по правам на РПЛ. Сейчас лига получает 1,7 млрд рублей в год.

13. Семак, Шварц, Кержаков, Николич и Федотов претендуют на приз тренеру июля-августа в РПЛ. За награду лучшему игроку поборются Смолов, Азмун, Кордоба, Агаларов и Жемалетдинов.

14. Россия сыграет в группе с Италией, Нидерландами и Исландией в квалификации ЧМ-2023 по баскетболу.

15. Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган прокомментировал информацию о переходе российских фигуристок Анастасии Губановой и Марии Талалайкиной в сборные Грузии и Италии: «Федерация не давала фигуристкам разрешения на выступление за другие страны».

16. На летней Паралимпиаде-2020 в Токио российские спортсмены во вторник взяли три золота в плавании, два – в легкой атлетике и одно – в велоспорте.

17. Женская сборная России по хоккею победила Японию (2:0) в матче за 5-е место на чемпионате мира в Калгари.

Чемпионками впервые с 2012 года стали канадки, одолевшие в финале американок (3:2 ОТ). Победу «кленовым» принесла легендарная Мари-Филипп Пулен, забивавшая в трех олимпийских финалах.

Цитаты дня.

Роналд де Бур: «Такая крупная страна, как Россия, должна иметь сборную в топ-5 сильнейших команд мира»

Украинский паралимпиец Цветов об отказе от фото с россиянами: «Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам, кто-то – уважение к Украине. Каждому свое»

Ротенберг о молодежи и НХЛ: «В Америке дают много пустых обещаний, а мы всегда отвечаем за слова»

Шлеменко про комика Мирзализаде: «Я очень рад, что у нас в стране началась хоть какая-то борьба с русофобией»

Макаров о лимите: «Легионер должен быть сильнее местных на голову, чтобы здесь играть. А у нас иностранец играть будет, если он с россиянином одинакового уровня»

Хоккеисты сборной Беларуси поздравили Лукашенко с 67-летием: «Спасибо за поддержку. Мы чувствуем, что вы для нас делаете»

Валерий Карпин: «Почему всех так волнует, что в сборной 5 вратарей? Да хоть 10. В чем проблема?»

Гендиректор «Спартака» о Кофрие: «Может, это ошибка, но жалеть не надо. Кандидаты из шорт-листа не продавались. Год его разрабатывали, все впустую»