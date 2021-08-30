Ротенберг о молодежи и НХЛ: «В Америке дают много пустых обещаний, а мы всегда отвечаем за слова»

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг высказал мнение об отъезде молодых игроков в Северную Америку.

– Вы думаете, что отток хоккеистов в Северную Америку станет меньше?

– Так нужно работать! Мы должны строить катки, развивать тренеров. И делать все возможное, чтобы все игроки оставались в России.

При этом когда хоккеист готов выступать в первом-втором звене условных или «Тампы-Бэй», если это игрок уровня Кучерова, то пусть едет в .

Но если он едет непонятно куда и зачем, слышит много пустых обещаний агентов и менеджеров в Америке… Вот что отличает нас от этих менеджеров и агентов?

– Что?

– Когда мы говорим, то всегда отвечаем за свои слова. Вот мы утверждаем, что хоккеист в России получит должное развитие.

И можете спросить у тех, кто остался, – таких игроков очень много. Они честно скажут, что в свое время приняли правильное решение, оставшись играть в России, – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Мичков подписал 5-летний контракт со СКА, так как считает, что ему лучше развиваться в России»