Украинский паралимпиец Цветов об отказе от совместного фото с россиянами: «Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам, а кто-то – уважение к Украине. Каждому свое»

Теги Бег Паралимпийские игры Дмитрий Сафронов паралимпийская сборная России паралимпийская сборная Украины Артем Калашян Игорь Цветов Легкая атлетика

Украинский бегун-паралимпиец Игорь Цветов объяснил свой отказ фотографироваться с российскими спортсменами на пьедестале Паралимпиады-2020 в Токио.

Цветов завоевал серебро в беге на 100 м в классе Т35 (спортсмены с церебральным параличом или другими нарушениями координации). Первое место занял россиянин Дмитрий Сафронов, бронза у его соотечественника Артема Калашяна.

Во время церемонии награждения российские спортсмены предложили Цветову сделать совместное фото на первой ступени пьедестала, но украинец отказался. В итоге Сафронов и Калашян сфотографировались вдвоем.

«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце», – написал Цветов в фейсбуке. 

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