объявил о покупке вингера Дэниэла Джеймса.

Валлиец подписал контракт до 2026 года.

Сообщалось, что за 23-летнего игрока заплатили 24 млн фунтов плюс бонусы.

В минувшем сезоне Джеймс провел 15 матчей в , забив 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

