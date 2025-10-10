Мак Аллистер о претендентах на победу на ЧМ: «Испания, Франция и Аргентина. Бразилию можно добавить, хотя они не в лучшей форме, но у них есть история и влияние»
Алексис Мак Аллистер назвал кандидатов на победу на ЧМ-2026.
«Испания, Франция и Аргентина – претенденты.
Бразилию можно добавить. Они возвращаются, и, хотя, возможно, сейчас они не в лучшей форме, но у них отличные игроки, а теперь еще и замечательный тренер.
У Бразилии есть история и влияние», – сказал хавбек «Ливерпуля» и Аргентины.
Как вам дерби?22309 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости