Гризманн перейдет в «Атлетико», Люк де Йонг – в «Барселону». Сделки оформили вовремя

Теги Барселона Севилья Атлетико Ла Лига возможные трансферы Люк де Йонг Антуан Гризманн Футбол

«Барселона» успела оформить переходы Антуана Гризманна и Люка де Йонга до закрытия трансферного окна.

Французский нападающий уходит на правах аренды в «Атлетико», а нидерландец перебирается в Каталонию из «Севильи».

Ранее сообщалось, что сделки сорвались, так как не были оформлены в срок, однако Ла Лига объявила, что необходимые документы были получены вовремя.

Также сообщалось, что «Барселоне» дали дополнительно 20 минут для оформления трансферов, однако в заявлении лиги данная информация опровергается.

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