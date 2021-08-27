Гризманн перейдет в «Атлетико», Люк де Йонг – в «Барселону». Сделки оформили вовремя

успела оформить переходы и Люка де Йонга до закрытия трансферного окна.

Французский нападающий уходит на правах аренды в , а нидерландец перебирается в Каталонию из «Севильи».

Ранее сообщалось, что сделки сорвались, так как не были оформлены в срок, однако Ла Лига объявила, что необходимые документы были получены вовремя.

Также сообщалось, что «Барселоне» дали дополнительно 20 минут для оформления трансферов, однако в заявлении лиги данная информация опровергается.