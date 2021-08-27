Хоккеисты сборной Беларуси поздравили Лукашенко с 67-летием: «Спасибо за поддержку. Мы чувствуем, что вы для нас делаете»

Хоккеисты сборной Беларуси поздравили президента страны с днем рождения.

30 августа политику исполнилось 67 лет.

«Александр Григорьевич, от лица национальной сборной Беларуси по хоккею хочу поздравить вас с днем рождения.

Пожелать вам всего самого хорошего. В первую очередь крепкого здоровья вам, вашим близким, вашей семье.

Хочу сказать огромное спасибо за поддержку: мы ее ощущаем, мы чувствуем, что вы для нас делаете.

К сожалению, у нас не получилось выполнить поставленной задачи, но я уверен, что этот турнир пойдет на пользу нам, и мы сделали шаг вперед.

Я верю в то, что белорусский хоккей будет развиваться, и все будет только лучше и лучше.

Еще раз с днем рождения вас. Всего самого хорошего», – приводит слова форварда белорусская Tribuna.com.

Напомним, сборная Беларуси уступила Словакии (1:2) в матче квалификации олимпийского хоккейного турнира. Команда тренера Крэйга Вудкрофта не сыграет на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.