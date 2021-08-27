Валерий Карпин: «Почему всех так волнует, что в сборной 5 вратарей? Да хоть 10. В чем проблема?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Виталий Кафанов Андрей Лунев Футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о приглашении в команду вратаря «Байера» Андрея Лунева, а также прокомментировал количество голкиперов в заявке.

«Довод у Кафанова по Луневу был один – нет понимания, кто будет первым номером. Вызвали его, чтобы он смог пообщаться с большим количеством вратарей и поработать с ними.

Я не понимаю, почему всех так волнует, что у нас пять вратарей? Да хоть 10. Была бы у меня возможность вызвать 60 человек, если бы я знал, как их тренировать, вызвал бы 60.

Не понимаю, почему всех так волнует. Вызвали и вызвали. Потренировались они с нами, пообщались. Все. В чем проблема?» – сказал Карпин.

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