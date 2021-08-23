«Атлетико» арендовал Гризманна с обязательством выкупа. «Барса» приобрела его за 120 млн евро в 2019-м

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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн вернулся в «Атлетико».

Мадридский клуб взял француза в аренду на один сезон с обязательством выкупа. При этом аренда может быть продлена еще на сезон.

Сообщалось, что «Атлетико» заплатит 10 млн евро за аренду Гризманна, а выкуп обойдется в 40 млн.

Летом 2019 года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 миллионов евро. С каталонским клубом нападающий выиграл лишь Кубок Испании в минувшем сезоне. За «Барсу» Гризманн провел 102 матча и забил 35 мячей.

Форвард выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год. В 257 матчах за клуб во всех турнирах в составе мадридского клуба он забил 133 мяча.

Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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