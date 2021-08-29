Коган о переходах Губановой и Талалайкиной: «Федерация не давала фигуристкам разрешения на выступление за другие страны»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) отреагировал на информацию о переходе российских фигуристок и в сборные Грузии и Италии.

«Федерация не давала разрешения на выступление за другие страны фигуристкам, которые сейчас обсуждаются в соцсетях.

Все остальные вопросы – к соцсетям», – сказал Коган.

Ранее Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход Губановой.

18-летняя Губанова четыре раза выступала на чемпионатах России (лучший результат – 6-е место), дважды побеждала на этапах юниорского Гран-При и была второй в финале серии.

19-летняя Талалайкина стала девятой на чемпионате России-2021, а также трижды была третьей на этапах Кубка России.

Александр Горшков: «Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход Губановой? Я о таком не слышал»

Рукавицын о переходах Губановой и Талалайкиной: «Пока не буду ничего комментировать. Надо подождать»