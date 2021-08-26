«Ювентус» подписал Мойзе Кина. «Эвертон» получит 7 млн евро за аренду на 2 года, обязательство выкупа – 28+3 млн евро

Теги Ювентус Эвертон премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Мойзе Кин Футбол

«Ювентус» объявил о возвращении в клуб Мойзе Кина.

Форвард будет выступать за «Юве» на правах аренды до 2023 года, за нее клуб заплатит 7 млн евро: 3 млн евро за сезон-2021/22, 4 млн евро – за сезон-2022/23.

Когда срок аренды истечет, «Ювентус» обязан будет выкупить Кина за 28 млн евро. Эта сумма будет выплачиваться на протяжении трех лет. В соглашении прописаны бонусы в размере 3 млн евро.

Два года назад Кин перешел из «Юве» в «Эвертон» за 25 млн фунтов. Срок его действующего контракта с английским клубом истекает в 2024 году.

Итальянец дебютировал за «Ювентус» в 2016 году, когда с командой работал Массимилиано Аллегри, вернувшийся в клуб этим летом.

В минувшем сезоне Кин выступал за «ПСЖ» на правах аренды.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Juventus (@juventus)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья