«Барселона» продала Эмерсона за 25 млн евро в «Тоттенхэм»

Защитник «Барселоны» перешел в .

Лондонский клуб заключил с бразильцем контракт до лета 2026 года. Он будет играть под 12-м номером.

«Шпоры» заплатят за 22-летнего футболиста 25 миллионов евро.

Эмерсон был куплен «Барселоной» и у в январе 2019 года. Он стал играть за клуб из Севильи, однако этим летом каталонцы подписали бразильца.

В прошлом сезоне игрок провел в Ла Лиге 34 матча, отметившись одним голом. В текущем розыгрыше испанского чемпионата он сыграл за «Барсу» трижды: один раз вышел в стартовом составе, дважды – на замену.

Подробную статистику 22-летнего футболиста можно изучить здесь.