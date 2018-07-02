Россия сыграет в группе с Италией, Нидерландами и Исландией в квалификации ЧМ-2023 по баскетболу

Сегодня в швейцарском Ми состоялась жеребьевка квалификации мужского чемпионата мира 2023 года.

В европейской квалификации 32 сборные поборются за 12 путевок в финальный турнир.

Сборная России попала в группу H, ее соперниками на первом групповом этапе станут Италия, Нидерланды и Исландия.

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По итогам первого этапа (6 матчей «каждый с каждым», дома и на выезде) в числе претендентов на путевки останутся по три сборные из каждого квартета. Далее они объединяются в шестерки с представителями «скрестных» групп, где проводят еще по 6 игр – только с теми соперниками, с которыми не встречались на предыдущей стадии. В случае с группой H сборной России «скрестной» выступает группа G (Испания, Украина, Грузия и Северная Македония).

В таблице второго отборочного этапа учитываются и все результаты первого. Путевки на чемпионат мира-2023 получат 12 европейских сборных – по три лучшие из каждой шестерки.

Отбор, как и в прошлом розыгрыше, растянется на 15 месяцев – с ноября 2021 года по февраль 2023-го.