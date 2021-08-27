Паралимпиада-2020, 31 августа, все медали дня: у России золото в легкой атлетике и велоспорте

Сегодня на летней Паралимпиаде-2020 в Токио проходит седьмой медальный день. Российские спортсмены взяли два золота в легкой атлетике и одно в велоспорте, а также серебро и две бронзы в легкой атлетике.

игры-2020 в Токио

31 августа

Все медали России

Велошоссе

Индивидуальная гонка с раздельным стартом, мужчины, C1

1. Михаил Асташов (Россия)

2. Аарон Кит (США)

3. Михаэль Тойбер (Германия)

Легкая атлетика

1500 м, мужчины, Т13

1. Антон Кулятин (Россия)

2. Руай Жебабли (Тунис)

3. Джарид Клиффорд (Австралия)

Толкание ядра, мужчины, F36

1. Владимир Свиридов (Россия)

2. Яссин Гениши (Тунис)

3. Себастьян Дитц (Германия)

400 м, мужчины, T36

1. Джеймс Тернер (Австралия)

2. Евгений Швецов (Россия)

3. Уильям Стедман (Новая Зеландия)

Прыжки в длину, мужчины, T47

1. Робиэль Соль Сервантес (Куба)

2. Родерик Таунсенд (США)

3. Никита Котуков (Россия)

1500 м, мужчины, Т11

1. Ельцин Жак (Бразилия)

2. Синья Вада (Япония)

3. Федор Рудаков (Россия)