Роналд де Бур: «Такая крупная страна, как Россия, должна иметь сборную в топ-5 сильнейших команд мира»

Бывший хавбек «Барселоны» и сборной Нидерландов Роналд де Бур поделился мнением о выступлениях сборной России.

– На чемпионате мира-2018 Россия добралась до четвертьфинала, на – не вышла из группы. Какой результат удивил вас сильнее?

– Как тот, так и другой. Три года назад вы преподнесли сюрприз, когда обыграли Испанию по пенальти, затем чуть не вышли в полуфинал. А сейчас другой сюрприз – Россия не дошла даже до 1/8 финала. Это разочаровывающий результат, ведь вы не заняли даже 3-е место в группе.

У вас такая большая страна, в ней живет так много людей. Думаю, если вы сосредоточитесь на развитии молодежи, то у вас появятся звезды, играющие по всему миру. Такая крупная страна, как Россия, должна иметь сборную, которая входила бы в топ-5 сильнейших команд мира.

У вас спортивная страна – вы известны победами в гимнастике, хоккее с шайбой и других видах. А в футбол Россия играет хуже, чем должна. Посмотрите на Нидерланды или Данию – это небольшие страны в сравнении с Россией, но они добиваются успеха.

– Как вы оцениваете шансы России на путевку в Катар?

– У вас плотная отборочная группа. Россия и делят первое место, даже Кипр уже набрал четыре очка. Но Россия – фаворит в борьбе за второе место. Однако и Словакию со Словенией нелегко победить. Будет тяжело, но я не удивлюсь, если Россия выйдет на чемпионат мира. Напротив, для меня будет сюрпризом, если ваша сборная не попадет в Катар, – сказал де Бур.