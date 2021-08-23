«Матч ТВ» сделал улучшенное предложение по правам на РПЛ. Сейчас лига получает 1,7 млрд рублей в год

«Газпром-Медиа Холдинг», в состав которого входит телеканал , сделал предложение на покупку медиаправ на показ матчей РПЛ.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в РПЛ, выдвинутое «Матч ТВ» предложение сейчас существенно лучше, чем те условия, на которых канал показывает матчи РПЛ сейчас. Эту информацию подтвердил собеседник в РФС.

По контракту с «Матч ТВ», который действует с 2018 по 2022 год, РПЛ получает 1,7 млрд рублей в год.

На прошлой неделе прошло заочное заседание бюро исполкома РФС. На нем было принято решение о создании рабочей группы при комитете по маркетингу РФС. Задача рабочей группы – оперативно проанализировать в интересах клубов все имеющиеся возможности для увеличения стоимости коммерческих прав всех лиг, в том числе в контексте возможного изменения структуры чемпионата.

«Решение принято большинством голосов. В исполкоме считают, что опыт работы РФС с медиаправами поможет клубам РПЛ выгоднее и в своих интересах реализовывать права на матчи», – рассказал источник в исполкоме РФС.

Источники в РФС и РПЛ говорят, что представители рабочей группы уже начали проводить встречи с потенциальными претендентами на приобретение коммерческих и медиаправ. Речь идет о принципиально новой конфигурации пакета всех прав, что отвечает интересам наиболее крупных потенциальных претендентов.

«Матч ТВ» как действующий партнер имеет эксклюзивное право предоставить до 1 сентября предложение на покупку медиаправ, которое лига обязана рассмотреть на приоритетной основе.

Источники в «Газпром-Медиа Холдинге» и «Матч ТВ» сообщили, что после создания рабочей группы РФС были проведены дополнительные консультации, итогом которых стало уже направленное в лигу предложение, о котором точно станет известно до 1 сентября.

При этом холдинг также рассматривает возможность приобретения всего пакета прав лиги в различных конфигурациях.

В настоящий момент у РПЛ нет юридических прав на проведение тендера: новый договор о пролонгации права на проведение чемпионата и, как следствие, реализацию медиаправ с РФС еще не подписан.

«Поэтому логично, что РФС хочет принять участие в этой работе заранее и приложить все усилия для содействия клубам РПЛ в максимально эффективной реализации всего комплекса коммерческих и медиаправ», – отметил собеседник в РФС.

В пресс-службе заявили, что договор с РФС о передаче прав действует до конца текущего сезона.