Черчесов провел со «Спартаком» предварительные переговоры и просит 2 млн евро в год на весь штаб (Sport24)

«Спартак» начал поиски нового главного тренера на случай отставки Руя Витории.
По информации Sport24, московский клуб провел предварительные переговоры со Станиславом Черчесовым. 57-летний тренер посещал офис «ИФД КапиталЪ».
В ходе переговоров Черчесов запросил контракт с зарплатой 2 млн евро в год на весь тренерский штаб.
Впрочем, руководство «Спартака» не определилось с будущим Руя Витории, поэтому переговоры с экс-тренером сборной на данный момент на начальной стадии.
Отметим, что Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах, сменив на посту главного тренера Владимира Федотова. В 2008-м Черчесова уволил тогдашний гендиректор Валерий Карпин.
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