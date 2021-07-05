Черчесов провел со «Спартаком» предварительные переговоры и просит 2 млн евро в год на весь штаб (Sport24)

начал поиски нового главного тренера на случай отставки Руя Витории.

По информации Sport24, московский клуб провел предварительные переговоры со . 57-летний тренер посещал офис «ИФД КапиталЪ».

В ходе переговоров Черчесов запросил контракт с зарплатой 2 млн евро в год на весь тренерский штаб.

Впрочем, руководство «Спартака» не определилось с будущим , поэтому переговоры с экс-тренером сборной на данный момент на начальной стадии.

Отметим, что Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах, сменив на посту главного тренера . В 2008-м Черчесова уволил тогдашний гендиректор .

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