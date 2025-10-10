Трезеге жалеет, что не выиграл ЛЧ: «В 2003-м «Ювентусу» была нужна только победа, остальное не имело значения, но мы не преуспели. Думал, с последующими трансферами вернемся в финал, но нет»
Давид Трезеге жалеет, что не выиграл Лигу чемпионов.
Француз играл за «Ювентус», вышедший в финал ЛЧ в 2003 году и уступивший «Милану» по пенальти.
«У «Ювентуса» была эта идея, что нужна только победа, а остальное не имеет значения. В плане психологии мы были в лучшем состоянии, чем «Милан». Матч был не самым увлекательным, но значение имел только результат, и мы не преуспели. Это главное, о чем я жалею.
Глядя на то, насколько сильных футболистов мы подписывали в последующие годы, я думал, что мы вернемся в финал, но этого больше ни разу не произошло.
С 2000 по 2006 год был один «Ювентус», с 2006 по 2010 год – другой. Я чувствовал, что [на втором этапе] мы были недостаточно сильны для того, чтобы взять этот трофей», – отметил экс-форвард туринцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Milannews24
